Seul, 50 persone in arresto cardiaco: la festa finisce in tragedia

Stanno facendo il giro del mondo, in questi minuti, le immagini impressionanti che arrivano da Seul, la capitale della Corea del Sud. Decine di persone prive di coscienza riverse a terra sull'asfalto, molte sottoposte a disperate manovre di rianimazione cardiopolmonare da parte dei soccorritori. Le persone in arresto cardiaco sarebbero almeno 50, i feriti oltre un centinaio. 81 i casi di cittadini che manifestano "difficoltà respiratorie". È accaduto nel quartiere di Itaewon, uno dei più frequentati dai giovani della città, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti in occasione di Halloween.

Quello che emerge dalle prime frammentarie ricostruzioni - riportate dal Corriere della Sera - è che la calca avrebbe cominciato a spingere in avanti lungo una via stretta poco distante dall’Hamilton hotel. Secondo i media locali, l'enorme folla si sarebbe creata a causa della presenza di una celebrità in un bar poco distante, dove i giovani avrebbero cominciato a precipitarsi finendo per travolgersi a vicenda. Le autorità stimano che nella zona si trovassero circa 100mila persone, per festeggiare il primo evento senza restrizioni dall’inizio della pandemia. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha istituito lo stato d’emergenza, attivando le procedure seguite normalmente in caso di disastro. Intanto, sono almeno 400 i medici accorsi sul posto, mentre le ambulanze impiegate sono circa 140.