Alexander Lapin, Putin fa fuori un altro generale: che fine ha fatto

30 ottobre 2022

Putin fa fuori un altro generale. Si tratta di Alexander Lapin, il quale sarebbe stato rimosso dal suo incarico di comandante del Gruppo Centro, secondo quanto riportato da fonti del Moscow Times e di Meduza citate dall'Ansa. La notizia delle dimissioni di Lapin sarebbe stata riportata anche dall'emittente statale cecena Grozny, che però non avrebbe citato le fonti.

In ogni caso, non si parla di un generale qualunque, ma di uno dei più apprezzati dallo zar stesso. Due mesi fa, infatti, il presidente Vladimir Putin ha conferito a Lapin il titolo di "Eroe della Russia". Secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov, la consegna dell'importante onorificenza era legata alla conquista della città ucraina di Lysychansk, anche se a quanto pare il generale "non era lì" al momento della presa della città.

Kadyrov, comunque, non nutrirebbe grande simpatia per Lapin. Di recente, infatti, lo ha criticato e definito un generale "senza talento" a causa della ritirata russa dalla città strategica di Lyman, nella regione settentrionale di Donetsk: "Se potessi, declasserei Lapin a soldato semplice, lo priverei dei suoi riconoscimenti e, con una mitragliatrice in mano, lo manderei in prima linea per lavare la vergogna con il sangue", aveva detto lo scorso 1° ottobre. Ma non è tutto. Perché in un secondo momento ha anche accusato Lapin di aver permesso alle forze ucraine di attaccare una parte del fronte.