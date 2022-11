Russia, gruppo Wagner minaccia Usa: "Vi toglieremo il fegato. Al voto di domani..."

07 novembre 2022 a

Più che un'ammissione quella di Yevgeny Prigozhin sembra una minaccia. A ridosso delle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, il fondatore del Gruppo Wagner afferma: "Vi risponderò in modo molto sottile, delicato e mi scuso, se mostrerò una certa ambiguità. Signori, ci siamo intromessi ci intromettiamo e ci intrometteremo. Ordinatamente, accuratamente, chirurgicamente e a modo nostro, come sappiamo fare. Durante le nostre operazioni di precisione, rimuoveremo entrambi i reni e il fegato contemporaneamente". Il riferimento, rispondendo in un post sui social media del suo gruppo Concord a una domanda su un articolo di Bloomeberg su eventuali ingerenze, è chiaro.

D'altronde Prigozhin non è un signore a caso. Imprenditore e proprietario dell'organizzazione paramilitare che combatte al fianco delle truppe russe in Siria, Africa e Ucraina, Yevgeny viene definito "il cuoco di Putin". Oltre a essere un fedelissimo del presidente russo, la sua azienda Concord cura il catering del Cremlino. Proprio la Concord, assieme alla Internet Research Society e un’altra società del gruppo Prigozhin sono state formalmente incriminate da un grand jury statunitense per aver finanziato presunte "fabbriche di troll" su internet nel febbraio 2018.

Lo scopo? Influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e altri eventi politici al di fuori della Russia. Tra queste, appunto, quelle che avrebbero portato Donald Trump alla Casa Bianca. Ma non solo, i timori in vista del Midterm sono reali. Stando al New York Times nei mesi precedenti il voto di metà mandato, sono stati riattivati account falsi per prendere di mira Joe Biden e i dem.