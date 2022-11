Missile russo X-55 su Kiev: "Simulatore di testata nucleare"

18 novembre 2022 a

Le forze russe hanno lanciato in Ucraina un missile con il simulatore di una testata nucleare. Lo ha riferito il portale specialistico ucraino Defence Express, secondo cui il missile è stato abbattuto ieri dalla difesa aerea ucraina a Kiev. In particolare, si tratta di un missile X-55, da cui è stata rimossa la testata nucleare, sostituita invece da un simulatore. L'X-55, come ha specificato il portale, è un missile sovietico, originariamente sviluppato come vettore di armi nucleari. "Non escludiamo che (le forze russe) potranno fare uso di altri missili di questo tipo", aggiunge Defence Express. Gli esperti ritengono che le scorte di missili da crociera convenzionali in Russia si stiano esaurendo a un livello critico e per questo il Cremlino avrebbe dato l'ordine di utilizzare i missili X-55 dall'arsenale nucleare dotandoli tuttavia di testata convenzionale.

Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha reso noto che i suoi attacchi in Ucraina oggi sono stati diretti "alle infrastrutture militari ed energetiche" e che hanno "danneggiato impianti di produzione di missili". "Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti", ha poi sottolineato il portavoce del Ministero, Igor Konashenkov.

Resta incandescente anche la situazione in Polonia, dove martedì sera una fattoria al confine con l'Ucraina è stato colpita da un missile. La prima ipotesi era quella di un missile russo caduto sul territorio polacco per errore balistico o per provocazione, ma con il passare delle ore ha preso piede l'ipotesi della "tragica fatalità", con la contraerea ucraina che ha colpito un missile russo. Il governo di Varsavia ha reso noto che celebrerà i funerali di Stato per le due persone uccise nel villaggio di Przewodów. Lo ha annunciato il parroco locale all'agenzia di stampa polacca Pap: le cerimonie delle vittime saranno distinte e si celebreranno una sabato e una domenica.