Emmanuel Macron preso a schiaffi in strada: il video-choc

Emmanuel Macron sarebbe stato aggredito a Parigi. Il condizionale è d’obbligo perché ancora non ci sono conferme ufficiali in questo senso, né è chiaro se l’episodio si sia verificato in queste ore o qualche giorno fa. Di certo c’è che un video in cui Macron viene platealmente schiaffeggiato da un uomo sta facendo il giro del mondo: dalla Turchia all’Olanda, passando anche per l’Italia, le immagini stanno diventando sempre più virali.

Nel filmato si vede chiaramente il presidente francese, un uomo che gli si avvicina e gli molla un sonoro ceffone. Dopo l’attimo di stupore, immediatamente viene trascinato a terra dalle guardie del corpo di Macron. Sulla veridicità del video non ci sono dubbi, non è chiaro però a quanto risalga: è diventato virale solo ora, ma c’è chi sospetta che risalga al 2021. Resta il fatto che, sebbene sia stato rieletto, Macron non rappresenta tutti i francesi, che anzi sono sostanzialmente spaccati a metà tra chi lo ama e chi lo odia.

Tra l’altro nelle ultime settimane il presidente francese è alle prese con una questione scivolosa come quella dell’immigrazione e dell’accoglienza, che rischia di fargli perdere consensi di una parte del suo elettorato, quella posizionata più a destra. Uno studio realizzato recentemente per il giornale Le Point ha dimostrato che il 55% della popolazione è contraria allo sbarco dei migranti nei porti nazionali, mentre il 41% si dice generalmente a favore.