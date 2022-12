Russia, i soldati sorpresi dagli infrarossi: un massacro, il video choc

28 dicembre 2022 a

Un vero e proprio blitz fatale. I soldati russi si sono fatti sorprendere da una mossa dei militari ucraini che ha spiazzato completamente le truppe dello Zar. Un video che sta facendo il giro del web di fatto immortala l'operazione notturna in Donbass che ha inflitto pesanti perdite ai russi. I militari, come si vede nella clip, hanno provato a sfuggire all'occhio dei militari ucraini ma con scarsi risultati. Lo scenario di guerra è uno dei più caldi in questo momento. Il Donbass come è noto è la vera miccia per cui si è accesa la guerra tra Mosca e Kiev. E le notti, in questi contesti, possono riservare amare sorprese per i militari.

Ed è in una di queste, una delle ultime, che lo spostamento nelle tenebre di otto militari russi ha fatto scattare l'allarme sulle linee ucraine. Con i mirini a infrarossi che hanno in dotazione i militari delle 92esima brigata meccanizzata di Kiev per i militari russi non c'è stato scampo. Infatti in pochi istanti i soldati di Putin sono stati localizzati. A quel punto è scattata una pioggia di granate che non ha lasciato speranze ai soldati dell'armata russa.

In pochi secondi la fuga dei militari russi si è arrestata e di fatto gli ucraini hanno annullato il riposizionamento di questa piccola truppa. Storie di una notte di guerra.

