Makiivka, la Russia vuota il sacco: strage di Capodanno grazie ai cellulari

04 gennaio 2023 a

È stato l'uso di telefonini da parte dei militari la causa principale della tragedia di Makiivka, nella quale sono morti 89 militari russi. Lo ha detto ai giornalisti il ​​primo vice capo del principale dipartimento politico-militare delle forze armate russe Sergey Sevryukov. "È già evidente allo stato attuale che la causa principale dell’evento è stata l’attivazione e l’uso su larga scala, contrariamente al divieto, di telefoni personali da parte dei militari. Questo fattore ha permesso al nemico di prendere posizione e determinare le coordinate della posizione per lanciare un attacco missilistico. Attualmente sono state prese le misure necessarie per escludere tali tragici incidenti in futuro", ha proseguito il generale.

Fra le 89 vittime ufficializzate da Mosca nell’attacco ucraino sul "punto di schieramento temporaneo" di Makiivka c’è anche "il vice comandante del reggimento, il tenente colonnello Bachurin", secondo quanto riporta Interfax citando il ministero della Difesa russo. "Quattro razzi con una testata a frammentazione altamente esplosiva hanno colpito l’edificio in cui era di stanza il personale militare russo. La detonazione ha causato il crollo dei soffitti dell’edificio", si spiega.

Intanto, un’allerta aerea è stata annunciata in tutta l’Ucraina a causa della presenza di un Mig russo che è decollato dalla Bielorussia. Lo riporta Ukrainska Pravda.