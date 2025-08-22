Trump, avvertimento a Putin: "Posso aiutare Kiev ad attaccare"

Per porre fine alla guerra Vladimir Putin chiede all’Ucraina di cedere tutta la regione orientale del Donbass, di rinunciare alle ambizioni di adesione alla Nato, di rimanere neutrale, e quindi di neutralizzare l’apparato militare costruito dall’aggressione in avanti, e di tenere le truppe dell’Occidente fuori dal Paese. Un sostanziale sovvertimento della sovranità di Kiev. «Ci sono due grandi questioni in sospeso – ha detto ieri il vice presidente americano J.D. Vance, in un’intervista a Fox News – la prima è che l’Ucraina vuole sapere che non sarà invasa di nuovo dalla Russia per molto tempo a venire. La seconda è che i russi vogliono territori, per la maggior parte territori occupati, altri che invece non hanno conquistato».

Dopo qualche giorno di vertici storici e di prudente entusiasmo, le condizioni per la pace restano invariate. Al punto che, secondo il Guardian, Donald Trump si ritirerebbe per ora dai colloqui di pace, lasciando che Mosca e Kiev organizzino un incontro senza intervenire direttamente (niente di nuovo, peraltro: il presidente Usa aveva già dichiarato che sarebbe stato presente a un trilaterale successivo al colloquio tra i leader dei due Paesi). Il Segretario di Stato Marco Rubio è il mediatore cui tocca il lavoro di coordinamento con i membri Nato per trovare una formula che ridisegni i confini e riequilibri i poteri tra aggredito e aggressore.

Volodymyr Zelensky resta speranzoso: «Vogliamo raggiungere un’intesa sull’architettura delle garanzie di sicurezza entro 7-10 giorni», ha dichiarato alla stampa, dopodiché «dovremmo avere un incontro bilaterale tra una o due settimane». Il leader ucraino non cede sulla necessità di un gruppo di alleati come “forza di rassicurazione”: «Alcuni potrebbero fornire truppe, altri difesa aerea, altri ancora effettueranno pattugliamenti per un certo periodo di tempo».