Matrimonio, la proposta finisce malissimo: il video dell'umiliazione planetaria

07 gennaio 2023 a

La proposta di matrimonio non ha ricevuto la risposta desiderata. Anzi, il povero giovane è stato letteralmente umiliato davanti a tutti. Addirittura il video che riprende la scena imbarazzante è finito su TikTok ed è stato visualizzato da oltre 4 milioni di persone.

I fatti si sono svolti alle Hawaii durante una festa la notte di Capodanno. Nel filmato, pubblicato dal sito de La Stampa, si vede una donna che sta festeggiando. Ad un certo punto la musica si ferma e il suo fidanzato prende il microfono e le fa la proposta: "Voglio dirti che sono innamorato pazzo di te", dice lui mentre lei sembra molto a disagio. Quindi il giovane si inginocchia e fa la fatidica domanda. "Sei l'amore della mia vita e mi renderai l'uomo più felice del mondo. Mi vuoi sposare?". Lei tace. Lui cerca di toglierla dall'imbarazzo: "È un semplice sì o no". "Oh mio Dio", risponde lei, "sì...", dice in modo poco convinto.

I presenti cominciano ad applaudire nel momento in cui lei si mette l'anello. Ma è evidente che c'è qualcosa che non va. Infatti poco dopo i due vengono ripresi mentre litigano e lei sembra dire: "Perché l'hai fatto?".

Il video ha scatenato il popolo social: "Oh mio dio hanno fermato l'intera festa perché questo ragazzo facesse la proposta di matrimonio e la ragazza non ci stava", ha commentato uno. "È stata la cosa più imbarazzante a cui abbia mai assistito".