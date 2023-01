Principe Harry: "Mi si è congelato il pe***", la rivelazione raccapricciante

06 gennaio 2023 a

Continuano le rivelazioni choc del principe Harry in vista dell'uscita della sua autobiografia, "Spare". Il duca di Sussex ha parlato non solo del suo passato, della cocaina, dei talebani uccisi come “pezzi della scacchiera” e delle risse con il fratello William, ma ha deciso di parlare anche di qualcosa di estremamente intimo. In particolare, come scrive il Daily Mail, Harry ha dedicato una parte del suo libro all'aneddoto del pe** "congelato" durante un viaggio al Polo Nord.

Il secondogenito di Lady D, affrontando il tema dell'interesse dei media per i suoi genitali, ha smentito anche le voci sulla sua mancata circoncisione. “Ci sono state innumerevoli storie nei libri e nei giornali (persino il New York Times) sul fatto che Willy e io non fossimo circoncisi", ha scritto. Harry, però, non si è limitato a smentire queste voci, ma si è spinto oltre: ha parlato anche di un episodio, piuttosto intimo, avvenuto durante un'escursione di beneficenza al Polo Nord nel 2011.

Il principe Harry, in particolare, aveva deciso di unirsi a un gruppo di militari in un viaggio di 305 km per raccogliere fondi per una ong. Poi tornò a casa per il matrimonio del fratello William con Kate Middleton. “Papà era molto interessato e comprensivo riguardo al disagio delle mie orecchie e delle mie guance congelate ed è stato difficile non raccontargli anche del mio pe** - ha scritto -. Quando sono arrivato a casa ho scoperto con orrore che anche le mie parti basse erano congelate e mentre le orecchie e le guance erano già guarite, il pe** non lo era". Il duca ha rivelato anche di aver perso la verginità all’età di 17 anni.