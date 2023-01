Cristiano Ronaldo infrange la legge in Arabia: come lo "rovina" Georgina

05 gennaio 2023 a

Per Cristiano Ronaldo l’inizio di una nuova esperienza in quel dell’Arabia Saudita. Ma, a pochi giorni dalla trionfale presentazione di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, affiora un dubbio a turbare il nuovo "Re d'Arabia": una legge dell'Arabia Saudita mette infatti in imbarazzo il campione portoghese ex Juve e il club. Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodrìguez teoricamente non potrebbero vivere insieme: in Arabia Saudita, infatti, la convivenza fuori dal matrimonio sarebbe severamente vietata. Non una notizia piacevole per la coppia, già dipinta come in crisi dalla tv spagnola Telecinco (https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/34420281/cristiano-ronaldo-voce-bomba-su-georgina-finita.html).

Ronaldo e Georgina “graziati” dal Paese

Gli avvocati di CR7 però sono ottimisti: le autorità, dall'avvento del principe ereditario Mohamed Bi Salmàn, che negli ultimi cinque anni ha promosso diverse eccezioni nel campo dei diritti umani e delle donne, sono ormai propense a chiudere un occhio. Dunque Cristiano e Georgina dovrebbero essere "graziati" pur vivendo sotto lo stesso tetto. Ancora un’altra legge che comunque fa discutere, dopo quelle affiorate prima e durante il Mondiale in Qatar di mese scorso. Considerando l'investimento enorme fatto dall'Al Nassr per assicurarsi le prestazioni e soprattutto l'immagine di CR7, c'è da scommettersi che si troverà il modo per non far diventare un problema il fatto che il portoghese e la sua compagna non dovrebbero per leggere vivere insieme.