Ucraina, Biden pronto a inviare missili a lungo raggio: guerra ribaltata?

01 febbraio 2023 a

a

a

Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di aiuti per più di due miliardi di dollari che dovrebbe includere per la prima volta razzi a lungo raggio così come altre munizioni e armi. Lo riferisce la Reuters, da fonti dell’amministrazione Usa. Gli aiuti in armi dovrebbero essere annunciati già questa settimana e dovrebbero includere anche attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni guidate di precisione e armi anticarro Javelin. Con questa mossa, dopo l'invio degli Abrams da parte di Washington e dei Leopard da parte della Germania, sul campo di battaglia potrebbe arrivare una vera e propria svolta. La Russia intanto prosegue nei preparativi per la possibile offensiva (pesantissima) del prossimo 24 febbraio, quando arriverà il primo anniversario di questa guerra sanguinosa.

Mosca non ha gradito l'invio dei tank da parte dell'Occidente e adesso ai generali al fronte è arrivato l'ordine preciso di moltiplicare gli attacchi per dare un segnale forte: il Cremlino vuole fermare la controffensiva ucraina sul nascere. Ma nella partita della guerra va tenuto conto anche degli equilibri diplomatici e geo-politici che sono in atto. La Cina si sarebbe nuovamente avvicinata a Mosca mentre sul fronte Nato crescono le tensioni per il momentaneo stop da parte della Turchia alle trattative per l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Un dettaglio non da poco che potrebbe avere serie ripercussioni sul Patto Atlantico.