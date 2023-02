Mosca minaccia gli Usa: "Reale pericolo di guerra nucleare"

08 febbraio 2023 a

Il Cremlino alza ancora l'asticella della tensione. "Gli Stati Uniti hanno scatenato una guerra ibrida a tutto campo contro la Russia, che è irta di un reale pericolo di uno scontro militare diretto tra le due potenze nucleari". È quanto afferma in una nota il ministero degli Esteri russo Lavrov, parlando della situazione del trattato sulle armi nucleari New Start tra Russia e Usa, seconto quanto riporta l’agenzia Tass. "Esortiamo gli Stati Uniti a rendersi conto che non c’è alternativa alla costruzione di relazioni con il nostro Paese sulla base dei principi fondamentali dell’uguaglianza e della considerazione reciproca degli interessi", si legge ancora nella nota, "dall’attuale situazione a Washington dovrebbero essere tratte conclusioni pratiche appropriate".

Ma sale la tensione anche con il Giappone. Durante un convegno il primo ministro Fumio Kishida è intervenuto sulla questione della occupazione delle isole contese a nord del paese da parte della Russia. Per la prima volta negli ultimi cinque anni, ovvero da quando l’allora premier Shinzo Abe aveva avviato una politica di distensione dei rapporti con Mosca, un primo ministro ha definito "illegale" l’occupazione, avvenuta al termine della Seconda Guerra Mondiale. "Le relazioni tra Giappone e Russia versano in una situazione molto difficile a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Resta per noi un obiettivo importante arrivare a un trattato di pace con la Russia, ma solamente dopo aver risolto la disputa territoriale", ha dichiarato Kishida nel suo intervento.