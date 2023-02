Moldavia, voci di golpe: il piano russo per distruggere l'Europa

11 febbraio 2023 a

La guerra in Ucraina fa tremare la vicina Moldavia. Con un conflitto più lungo e più difficile di quanto Vladimir Putin si aspettasse, il timore è che il capo del Cremlino provi ad accaparrarsi la Moldavia e la Georgia. "Abbiamo intercettato piani russi per la distruzione della democrazia in Moldavia — aveva già dichiarato Volodymyr Zelensky —, conosciamo il come, il chi e il quando del piano per stabilire il controllo russo. Ne ho parlato con la presidente moldava Maia Sandu". Intanto le preoccupazioni si fanno sempre più numerose, tanto che il premier Natalia Gavrilita si è dimessa lasciando la guida del comando a un esperto di sicurezza interna, Dorin Recean.

La Moldavia è un’ex repubblica socialista sovietica divenuta indipendente nel 1991 e ha una parte del suo territorio (la Transnistria) controllato da ribelli filorussi con anche la presenza di truppe regolari di Mosca. Stesso discorso per la Georgia, altra ex repubblica dell’Urss, e per l'Ucraina. Le tre rientrano nel cosiddetto "spazio sovietico" che lo zar rivendica come area di influenza, ma se Ucraina e Moldavia hanno governi che guardano a Ovest, la Georgia da qualche anno è dichiaratamente filo putiniana.

Che Putin guardi a questi tre Paesi non è così improbabile e si rincorrono le voci di un golpe, come riporta ilCorriere. Zelensky ha sostenuto che dei missili russi hanno violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Per il presidente ucraino Mosca non si fermerà alla sola Ucraina e le armi occidentali servono a difendere tutta Europa. D'altronde a confermare il passaggio del missile è stata la stessa Moldavia, mentre gli Stati Uniti rassicurano. "Al momento non c'è alcuna indicazione di minacce militari dirette alla Romania o alla Moldavia", ha detto in un briefing il portavoce del dipartimento di Stato Usa Vedant Patel.