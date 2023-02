Medvedev choc: "Biden, demenza senile. L'Europa sparirà"

11 febbraio 2023 a

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, ha predetto la "totale scomparsa" dell'Europa in "modo deplorevole", commentando il tour del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel Vecchio Continente. "Trasmissioni in diretta, prime pagine di giornali, fotografie con i capi europei, mentre centinaia di ucraini mobilitati muoiono ogni giorno, spinti con la forza a proteggere gli interessi della cricca nazista al potere", ha scritto l'ex presidente russi sul suo canale Telegram. Nel post ha definito "leader dilettanti e russofobi" gli attuali capi di numerosi Paesi europei. "La vecchia civiltà europea si sta già dissolvendo sotto l'assalto dei migranti che arrivano da tutto il mondo. E presto scomparirà completamente, ripetendo il noto mito sul ratto dell'Europa da parte di Zeus", scrive Medvedev. "Solo che oggi il ruolo del toro (l'animale in cui si era trasformato il re dell'Olimpo per rapire la giovane Europa, ndr) viene interpretato dall'arrogante America al cui servizio, con la bocca aperta dalla lussuria, ci sono i Paesi traditori degli interessi europei come la Polonia e i Baltici", ha concluso il braccio destro del presidente Vladimir Putin.

Poche ore prima, Medvedev aveva lanciato un'altra minaccia all'Occidente, con parole sprezzanti sulle condizioni di salute del presidente americano. "Il vecchio Joe Biden sembra che voglia ottenere un secondo mandato. Ecco cosa ha fatto nel primo: confonde nomi, cognomi, date e si perde nel suo stesso ufficio; conserva documenti segreti nel garage della sua abitazione personale; ha speso più di 100 miliardi di dollari per un paese in rovina, sconosciuto agli americani medi, ma attribuisce tutti i problemi economici degli Stati Uniti alle macchinazioni della Russia; potrebbe distrattamente scatenare la Terza guerra mondiale", scriveva Medvedev in un post su Telegram. "Certamente la demenza progressiva non è un ostacolo per essere eletto nuovamente presidente degli Stati Uniti".