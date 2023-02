Biden a Varsavia, parte questa canzone: sconcerto

21 febbraio 2023 a

a

a

Una scelta "particolare", quella di Joe Biden e delle autorità polacche: un "messaggio di ottimismo" per Dario Fabbri, esperto di geopolitica che ha commentato il discorso del presidente Usa a Varsavia in studio da Enrico Mentana, per il ritorno dello speciale "bellico" del TgLa7. Una decisione "sconcertante", solo "propaganda" per molti commentatori su Twitter.

"Ora è Nato-Russia, nessuna speranza per la diplomazia": drammatica escalation?





La giornata è stata scandita da tre momenti importanti sul fronte della guerra in Ucraina: il discorso alla Nazione di Vladimir Putin, che ha ribadito le sue posizioni irriducibili contro l'Occidente ("Hanno cercato e voluto loro la guerra"), la Nato e gli Stati Uniti ("La Russia sospende la partecipazione dal trattato Start", quello sulla non proliferazione degli armamenti nucleari). Quindi quello del presidente Biden, senza grosse sorprese: "Kiev resiste ed è viva, noi non ci stancheremo mai di essere al suo fianco". In mezzo, l'incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente ucraino Zelensky.





Da Varsavia, però, su Twitter spopola il video della fine del discorso di Biden, che conclude sulle note di un grande successo pop dei Coldplay. Il brano è A sky full of stars, Canzone leggera, leggerissima, pervasa da una grande senso di speranza e, appunto, ottimismo. Per molti fa a pugni con la drammaticità della situazione ucraina, tanto più perché si parla di una nuova violentissima offensiva russa alle porte (lo stesso Biden ha accennato a nuovi "tempi duri in arrivo"). Per altri è un pessimo esempio di propaganda. Di sicuro, è della stessa pasta "pop" che ha impregnato la comunicazione bellica del governo di Kiev. In un conflitto mediatico globale, Biden e Zelensky condividono la stessa impostazione: da una parte il grigiore del dittatore Putin e dei suoi soldati, dall'altra i colori del mondo libero.