Zelensky, la profezia su Putin: "Vi dico chi lo farà fuori"

Volodymyr Zelensky ha parlato a lungo con Dmytro Komarov, il giornalista che ha realizzato un documentario a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina. Il presidente si è detto convinto che prima o poi Vladimir Putin verrà fatto fuori dal suo stesso entourage: una versione che, per la verità, si è sentita già tante volte nell’ultimo anno. “Ci sarà sicuramente un momento in cui la fragilità del regime di Putin si farà sentire all’interno della Russia”, ha dichiarato Zelensky.

“Troveranno un motivo per uccidere l’assassino, ma avranno bisogno di una ragione”, ha aggiunto il presidente ucraino, che ha poi rivolto un invito diretto alla Germania affinché compia ogni sforzo possibile per impedire alla Russia di trasformare l’Ucraina e il resto dell’Europa in “briciole di cemento”. “Ci sono state anche cose che hanno funzionato - ha dichiarato - prima di tutto, l'unità. L'unità dell'Ucraina, della Germania, di tutto il mondo libero. E la determinazione a proteggere le fondamenta delle nostre vite. Stiamo combattendo sul suolo ucraino per ciò che tutti voi, cari amici, non potete immaginare senza la vostra vita”.

“Questa è la sicurezza di base - ha aggiunto - questa è la libertà e la vita sotto la legge. È la dignità umana e il diritto di ogni persona e di ogni comunità a essere rispettata. È la felicità di vivere in una famiglia e l'opportunità di sognare un futuro sicuro e libero per i vostri figli. Queste sono cose semplici di cui 1877 città e villaggi ucraini sono ora privi”.