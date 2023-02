Nozze-choc: sposa trova il marito in bagno con la suocera mentre...

27 febbraio 2023 a

Una scoperta non proprio piacevole quella fatta da una donna poco prima del suo matrimonio. Stando a quanto riporta il Gazzettino, infatti, una sposa avrebbe beccato il futuro marito in bagno pochi minuti prima delle nozze mentre era impegnato in un qualcosa che l'ha letteralmente sconvolta.

La donna sarebbe rimasta così scioccata dalla scena che si è presentata davanti ai suoi occhi che in un primo momento avrebbe pensato di annullare subito il matrimonio. La sposa, comunque, non ha beccato lo sposo nel bel mezzo di un tradimento, come si potrebbe pensare. Tutt'altro: lo avrebbe visto in compagnia della madre, mentre quest'ultima era intenta ad allattarlo al seno. Sarebbe successo in Gran Bretagna.

A raccontare l'aneddoto, ripreso da diversi tabloid inglesi, è stata una wedding planner in un episodio del podcast "Unfiltered Bride", dove vengono dati consigli su come organizzare il matrimonio perfetto e si raccontano anche scioccanti storie nuziali. A riferirle l'accaduto sarebbe stata la truccatrice della sposa, secondo cui per chiunque quella visione sarebbe stata più che "sufficiente per mettere fine al matrimonio". Alla fine, però, nonostante la scoperta sconvolgente, il matrimonio ci sarebbe stato lo stesso. E a confermarlo è stata sempre la wedding planner.