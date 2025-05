Dazi, la lezione di Londra: con gli Usa serve trattare

Ieri è arrivato nuovo e abbondante materiale perla riflessione delle persone ragionevoli e – all’opposto – per la crisi isterica dei soliti noti. O, se vogliamo metterla in un altro modo, abbiamo avuto la plastica rappresentazione di cosa fare e di cosa non fare rispetto all’offensiva trumpiana sui dazi. Era infatti scontato che, dopo una fiammeggiante pars destruens, e cioè la minaccia americana di imporre dazi elevati, sarebbe arrivata da Washington la pars construens, ovvero la disponibilità a realizzare accordi convenienti e di buon senso. Da prima – dunque – erano possibili due diversi atteggiamenti da parte degli interlocutori del Presidente Usa. Per un verso (scelta saggia ad esempio caldeggiata dal governo italiano), si poteva manifestare disponibilità a trattare, e contestualmente cercare di togliere dal tavolo le barriere (tariffarie e non) elevate da anni contro i prodotti americani: un modo per mostrarsi aperti e anche per offrire a Trump una sorta di disarmo bilaterale. Per altro verso (scelta isterica), si poteva – come si è fatto in Ue – cominciare a far volteggiare nell’aria le parole “bazooka”, “vendetta” e “rappresaglia”.

Esercizio tuttora in pieno corso, come vedremo tra poco. I risultati dei due opposti approcci sono da ieri sotto gli occhi di tutti. La Gran Bretagna, dialogante e non aggressiva, ha siglato un buon accordo con gli Usa, il primo grande “deal” concluso dagli Stati Uniti in questa fase. Risultato? Borse su, aziende e consumatori rassicurati, ed effetti positivi per due governi – a Londra e a Washington – di segno politico opposto. Naturalmente restano zone d’ombra e perplessità, e alcuni aspetti dell’intesa appaiono ancora parziali (accordi più dettagliati verranno discussi nelle prossime settimane, ed è ad esempio immaginabile che gli allevatori inglesi non saranno contenti dell’azzeramento dei dazi sull’import in Uk di carne americana): ma è di sicuro un passo positivo e importante nella direzione del libero commercio. Al contrario, l’Ue continua a sparare a palle incatenate in modo insensato. L’altro ieri (come Libero è stato l’unico a notare ieri mattina) il documento Macron-Merz conteneva una parte apertamente provocatoria verso gli Usa («garantire risposte decise ad azioni avverse che colpiscano l’Europa»), in palese contrasto con i toni ultraconcilianti del testo franco-tedesco verso Pechino. Quindi, una carezza ai cinesi e una gomitata in faccia agli americani: il che non sembra un buon modo di porsi rispetto a un tipo come Trump.