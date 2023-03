Vladmir Putin? "Con la sua amante...": zar smascherato

01 marzo 2023 a

Dove vive Putin in questo momento? Pare che lo zar abiti in una lussuosa villa a Valdai insieme alla ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva, da anni considerata come la sua giovane amante. Lo rivela un'inchiesta di Proekt, sito indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo. Con loro - come riporta Repubblica - ci sarebbero anche assistenti e familiari della donna. All'interno del comprensorio, inoltre, sarebbe stato costruito un "terem" di legno, tradizionale abitazione per le donne e i bambini, dove la ginnasta alloggerebbe con i due figli che avrebbe avuto da Putin nel 2015 e nel 2019.

Dopo aver divorziato da Ljudmila nel 2003, il presidente russo ha sempre negato i pettegolezzi sulla sua presunta relazione con la Kabaeva, di 30 anni più giovane. Nell'aprile dello scorso anno, mentre tutti pensavano che fosse nascosta in Svizzera, la donna si è fatta vedere a un evento a Mosca promosso dalla sua fondazione. E non è passato inosservato l'anello che aveva alla mano destra, proprio dove si porta la fede nei Paesi ortodossi. Che fosse un regalo da parte di Putin?

L'ex ginnasta è nata in Uzbekistan ed è considerata una star nazionale: ha vinto 21 medaglie ai Campionati Europei, 14 ai Campionati mondiali e due medaglie olimpiche. Dal 2008, quando è finita la sua carriera nella ginnastica ritmica, è entrata a far parte del Consiglio di amministrazione del Gruppo mediatico nazionale che controlla tv e radio filo-governative. Lo scorso anno, dopo l'invasione dell'Ucraina, anche lei è finita nel mirino delle sanzioni imposte dall'Occidente.