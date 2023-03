Michelle Obama al posto di Joe Biden? Tam-tam negli Stati Uniti

08 marzo 2023 a

Joe Biden potrebbe non riuscire a candidarsi alle elezioni del 2024. A dargli del filo da torcere potrebbe essere Michelle Obama, ex first lady. Buona parte dei dem, infatti, ha già espresso non poca preoccupazione per un'eventuale ricandidatura del presidente uscente, che tra l'altro avrà 82 anni nel 2024. Ma il partito non riuscirebbe a digerire bene nemmeno la candidatura di Kamala Harris, attuale vicepresidente, considerata debole e poco popolare, sia dentro che fuori il partito.

Pare però, come spiegato da un ex funzionario della Casa Bianca, che né Biden né la Harris vogliano ammettere la debolezza delle loro eventuali candidature. Ecco perché i dem sarebbero alla ricerca di una "superstar", qualcuno che possa attirare voti senza problemi. Anche perché l'avversario repubblicano da battere sarà molto probabilmente l'ex presidente Donald Trump o il governatore della Florida Ron DeSantis. Oltre alla Obama, un altro nome in ballo è quello di Hillary Clinton, che però è già stata sconfitta una volta, proprio da Trump.

Come si legge su The Hill, gli altri nomi sul tavolo dei dem sono quelli dell'ex candidato e ora inviato per il clima della Casa Bianca John Kerry e dell'ex vicepresidente e candidato presidenziale Al Gore. Tuttavia, se loro sono forse troppo anziani per rappresentare un'alternativa a Biden, è dunque il nome dell'ex first lady ad avere più possibilità. I dem, insomma, potrebbero spingerla a candidarsi anche se lei ha più volte escluso questa ipotesi. Di recente, nel suo "The Light Podcast", Michelle Obama ha confessato di essere scoppiata a piangere dopo la cerimonia di insediamento di Trump nel gennaio 2017. Lacrime dovute non solo all'emozione di dover lasciare la Casa Bianca ma anche all'inaspettata vittoria del tycoon: "Quando quelle porte si sono chiuse, ho pianto per 30 minuti di fila, singhiozzando incontrollabilmente".