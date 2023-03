Von der Leyen, addio Ue? Rumors: al vertice Nato

08 marzo 2023 a

Cosa farà Ursula von der Leyen nel caso in cui saltasse la sua conferma all'interno dell'Unione europea? Pare che - come si legge su Repubblica - la presidente della Commissione abbia già un piano B: sostenuta dal presidente americano Joe Biden, potrebbe succedere a Stoltenberg alla guida della Nato. Il mandato di quest'ultimo è già scaduto ma nei mesi scorsi si è deciso di prorogarlo di un altro anno per evitare scossoni durante uno dei momenti più delicati in politica estera, la guerra in Ucraina. Ma anche perché non ci sarebbe un accordo su un nome condiviso. E quest'ultima è una cattiva notizia per Mario Draghi, da tempo nella lista dei papabili per il vertice Nato.

Biden, da parte sua, avrebbe fatto sapere da tempo che è ormai giunto il momento per la prima donna segretario generale dell’Alleanza. E la von der Leyen avrebbe tutte le carte in regola per ricoprire questo ruolo. Anche perché in passato è stata ministro della Difesa in Germania. Queste considerazioni fanno vedere in una luce diversa il suo viaggio in programma oggi in Canada e Stati Uniti.

Prima, però, è necessario che la von der Leyen porti a compimento i suoi cinque anni da presidente dell'esecutivo nell'Unione europea. Un mandato che scadrà nell’estate del 2024. Per questo la Casa Bianca starebbe esercitando non poca pressione su Stoltenberg, convincendolo ad accettare la proroga di un altro anno. La von der Leyen, intanto, avrebbe fatto trapelare che gradirebbe un bis a capo della Commissione Ue. Ma non avrebbe ricevuto un consenso unanime.