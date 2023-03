Ryanair, svelati 3 jet "segreti": a cosa servono, dove volano

11 marzo 2023 a

Cosa se ne fa Ryanair di 3 jet privati "segreti"? La compagnia starebbe cercando, per questi velivoli, comandanti e primi ufficiali. Ma i suoi 533 tra Boeing 737, Boeing 737 Max e Airbus A320 non c'entrano nulla. Ryanair, in particolare, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe a disposizione una piccola flotta di velivoli privati per diversi motivi. Tra questi la necessità di ridurre al minimo i tempi di attesa per le parti di ricambio o l'esigenza di far spostare i tecnici da una parte all'altra in modo veloce.

Questi tre aerei si muoverebbero tutti i giorni tra le 91 basi della compagnia. Chi è a conoscenza dei piani di volo spiega che a volte vengono utilizzati per portare l’amministratore delegato della low cost nelle diverse conferenze stampa fissate nello stesso giorno in città diverse. L'esistenza ufficiale di questi tre jet, sconosciuta finora, viene svelata a seguito della pubblicazione dei relativi annunci di lavoro sul sito di Ryanair.

Con questi velivoli - come si legge sul Corsera - Ryanair ha anche la possibilità di spostare il personale di volo che magari deve sostituire lo staff che ha superato le ore consentite di lavoro oppure è in malattia. I posti a bordo sono 8, oltre alle postazioni dei due piloti.