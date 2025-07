Palma di Maiorca, falso allarme incendio su volo Ryanair: 18 persone ferite

Un falso allarme incendioè scattato nella cabina di un volo Ryanair all’aeroporto di Palma di Maiorca, poco prima del decollo, intorno a mezzanotte. L’incidente ha causato lievi ferite a 18 passeggeri durante l’evacuazione, ma solo sei di loro sono stati ricoverati in ospedale. Le cause dell'attivazione dell'allarme non sono ancora state chiarite. L’aereo si trovava sulla pista, pronto per il decollo, quando si è sviluppato il fuoco, portando a un’evacuazione d’emergenza. I passeggeri sono stati evacuati attraverso le uscite di emergenza: alcuni sono stati ripresi mentre scendevano dall’ala dell’aereo per poi saltare sulla pista, mentre altri hanno utilizzato lo scivolo di emergenza, seguendo la procedura standard.

Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti rapidamente sul luogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza. L’evacuazione, pur condotta in circostanze di emergenza, ha seguito i protocolli previsti, anche se l’evento ha generato momenti di panico tra i passeggeri, come visibile nei video diffusi. L’incidente non ha causato ferite gravi, ma ha richiesto un intervento medico per alcuni dei coinvolti. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto e valutare eventuali misure di sicurezza aggiuntive per prevenire episodi simili in futuro.