Bombardiere B-52 in volo sull'Italia "mentre Meloni parlava al Senato"

Un bombardiere statunitense B-52 ha sorvolato a lungo l'Italia centrale. Il tutto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 22 marzo ma è emerso con certezza soltanto ore dopo. La notizia viene rilanciata da Repubblica: il bombardiere volava sul nostro Paese proprio mentre Giorgia Meloni, al Senato, ribadiva il suo impegno a sostegno dell'Ucraina.

"L’aereo è decollato dalla base spagnola di Moron de La Frontera, poi è passato a nord di Roma all’altezza di Santa Marinella e ha raggiunto l’Umbria. Lì è rimasto per oltre un’ora, compiendo una serie di manovre circolari abbastanza insolite, nell’area compresa tra Perugia e San Severino Marche: è passato anche sopra Assisi", si legge su Repubblica

Successivamente il B-52 si è diretto verso la Grecia, attraversando prima la Puglia e sfiorando Matera. Dunque, dopo aver volato sul golfo di Volos per circa 60 minuti ha nuovamente invertito la rotta per rientrare in Spagna. Il velivolo ha tenuto il trasmettitore acceso, insomma ha voluto rendere visibile l'esercitazione.

Secondo quanto aggiunge Repubblica, si trattava di una esercitazione Nato mirata a incrementare il coordinamento tra le aviazioni del Patto atlantico. Per certo c'è che da una decina di giorni le "incursioni" dei bombardieri americani sono salite di numero, arrivando come è noto a sfiorare anche i confini dello spazio aereo russo. E ancora, voli sul Baltico e attorno a Kaliningrad, l'enclave russa in Polonia.

Dietro ai voli la volontà di "rassicurare" gli alleati orientali della Nato, quelli più vicini geograficamente alla Russia. Ma anche un'azione di deterrenza contro il Cremlino e Vladimir Putin: il messaggio è chiaro, la Nato è pronta a rispondere in qualsiasi modo.