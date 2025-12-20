Affari tuoi, caos su Giulia: "Perché ho cambiato canale"

Manca Herbert Ballerina, frenato dall'influenza e sostituito da un elfo natalizio. E non c'è nemmeno il pacchista della Liguria "per problemi familiari". In compenso ad Affari tuoi , il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, c'è Giulia, concorrente siciliana arrivata direttamente da Gela, in provincia di Caltanissetta. Infermiera (ma ancora in cerca di occupazione), giovane, bella, fascino vagamente "dark" e accompagnata in studio da mamma Elena.

I primi pacchi chiamati non sono fortunatissimi. Giulia resta senza alcuni dei rossi più "pesanti". La partita poi si raddrizza, arrivando con due pacchi da aprire decisamente soddisfacenti: da una parte 75mila, dall'altra 100mila euro. La concorrente non cede di un millimetro, si tiene stretta il pacco numero 5 e alla fine ha ragione, perché dentro ci sono proprio i 100mila euro. Uno splendido e forse insperato regalo di Natale anticipato. E il finale è un tripudio di urla, salti e lacrime di gioia, con abbraccio tra De Martino e Giulia che gli sussurra nell'orecchio "ho osato eh, ho osato!".

I commenti dei telespettatori che seguono la puntata da casa, come ogni sera, non sono per la verità tenerissimi con Giulia. "Questa veramente nella top 20 dei concorrenti insopportabili", "La concorrente di stasera di Affari tuoi è la sosia esatta di Elodie", "Cambiato canale, questa chi crede di essere, si atteggia come se fosse una gran bellezza", "Ma perché cambia con tutti quei blu", "Cambia con due rossi e 5 blu???", "Ma ultimamente beccano pacchisti simpatici come una colonscopia o sbaglio", "Un tiro vale 20mila... ma va a ca***re...".