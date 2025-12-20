L'Eredità, "ingiocabile" come Sinner

Per una volta, almeno per una sera, i telespettatori che seguono L'Eredità e commentano in tempo reale sui social le puntate del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni sembrano tutti d'accordo: Ghigliottina difficile, quasi "ingiocabile" per utilizzare un termine sportivo sdoganato anche dalla Treccani (in onore di Jannik Sinner...).

Il campione è il giovane Stefano, arrivato al gioco finale con 160mila euro in ballo. Dopo due soli errori, il montepremi si è ridotto a 40mila euro, cifra più che rispettabile. Peccato che le cinque parole indizio risultino indigeste tanto al concorrente quanto ai fan seduti su divano o nel tinello di casa, in attesa della cena.

Di fronte ai cinque suggerimenti, "Bianca", "Polvere", "Profumo", "Drago" e "Torta", tutti faticano a trovare un collegamento univoco. "Niente. Stasera zero idee", "Stasera è difficile, non la so...", "Anche oggi non la so", "A me è venuto solo uova ma non credo sia", si lamentano su X gli appassionati. Qualcuno scherza col fuoco ("Perché mi viene in mente cocaina anche se non lega con tutte?"), altri abbozzano una risposta: "Neve", "Nuvola", "Farina".

Stefano ci prova con "Stelle" ma con poca convinzione. E alla fine, sorpresa: la parola da indovinare era proprio una proposta da casa, vale a dire "Nuvola": "BIANCA nuvola è tipicamente bianca; POLVERE si dice nuvola di polvere; PROFUMO nuvola lo spruzzo nell'aria; DRAGO nuvola antipasto asiatico di gamberetti; TORTA nuvola allo yogurt". Ed effettivamente tutto torna.