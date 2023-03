Charlene di Monaco? "Sgradita": l'ultima umiliazione

23 marzo 2023 a

Rapporti sempre più tesi tra Charlene di Monaco e la cognata, la principessa Carolina. Lo dimostra il fatto che la moglie di Alberto non potrà prendere parte il prossimo 25 marzo al Ballo della Rosa, l'evento più prestigioso di Montecarlo. Il motivo? La serata viene organizzata proprio da Carolina di Monaco, che però non gradirebbe la presenza di Charlene. Saranno presenti, invece, i figli Andrea, Pierre, Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover. Ci sarà tutta la sua famiglia, insomma, tranne l'ex nuotatrice. La moglie di Alberto sarebbe una presenza non gradita e lei stessa, tra l'altro, rifiuta di partecipare a questi eventi se può.

Nonostante questo, comunque, i rapporti tra Charlene e Carolina sembrerebbero essere migliorati nell’ultimo anno. Resta il fatto, però, che le due donne non si sono mai comprese del tutto. Carolina non riuscirebbe a comprendere fino in fondo il carattere della moglie di Alberto, mentre Charlene sarebbe sempre stata gelosa del ruolo ricoperto dalla cognata dopo la morte della madre, Grace Kelly. Da quel momento, infatti, è stata Carolina a ricoprire di fatto il ruolo di “first lady del Principato”. Il ruolo poi, almeno in via teorica, è passato a Charlene nel 2011, quando si è sposata con Alberto.

Il passaggio di consegne non sarebbe stato facile: Carolina non avrebbe mai voluto essere messa da parte e Charlene invece l’avrebbe sempre considerata come una figura troppo ingombrante. Per quanto riguarda l'evento a cui la principessa non sarebbe stata invitata, il tema di quest'anno sarà Bollywood, mentre l'anno scorso era La Dolce vita. Il Ballo della Rosa venne pensato per la prima volta nel 1954 dalla principessa Grace. Durante la serata si raccolgono fondi destinati alla Fondazione Principessa Grace, che ha l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e i bambini svantaggiati.