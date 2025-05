John Elkann e Bin Salman, occhio alla smorfia

Una grossa sorpresa a Riad: John Elkann è comparso inaspettatamente in Arabia Saudita, prendendo parte al bilaterale tra Stati Uniti e Arabia Saudita in veste di presidente del gruppo Stellantis. L’incontro, tenutosi in un clima tanto solenne quanto denso di sottintesi, ha visto la presenza di Donald Trump e del principe ereditario Mohammed bin Salman.

Tra i dossier affrontati, anche la cooperazione industriale nel settore automotive e la transizione energetica, ambiti in cui Stellantis gioca un ruolo strategico. Ma a catturare l’attenzione degli osservatori è stato il curioso scambio di sguardi tra Bin Salman ed Elkann: il principe - come nota Dagospia - lo fissava con un sorriso appena accennato, quasi malizioso, mentre Trump osservava in silenzio.