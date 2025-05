Edi Rama, "la mia idea": lo schiaffo al Pd del premier albanese

E il partito vero, molto bene organizzato ovunque nel Paese, una macchina da guerra imbattibile nel territorio". Spegne sul nascere le accuse di brogli: "Sono abituato. In 35 anni di pluralismo non hanno mai riconosciuto veramente un’elezione persa. Ci sono stati casi isolati di voti fotografati e pubblicati nei social da albanesi all’estero che hanno votato per la prima volta con grande entusiasmo. Le uniche denunce che contano sono quelle riferite alla nostra procura speciale, la Spak , che deve verificare tutto. Il resto sono chiacchiere da bar dopo una partita persa. Dove la colpa è sempre degli avversari o dell’arbitro".

Poi spiega qual è il vero significato di questo voto: "Queste elezioni sono state un referendum sull’Europa. Abbiamo vinto perché qui c’è una gran voglia di Europa che noi incarniamo meglio di tutti. La gente vuole arrivarci. Stiamo negoziando a velocità impressionante". Ma in questa intervista c'è un passaggio importante piuttosto indigesto per la sinistra: "Sono stanco di ripetere la stessa risposta. Noi abbiamo fatto la nostra parte, sta all’Italia gestire i centri. La sinistra critica? Io ho la mia idea di socialismo europeo. Per me non ci sono confini ideologici che impediscono di lavorare con altri che possono pensarla diversamente su certe cose. Non credo alle caricature che ci dividono in campi nemici".