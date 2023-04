Cina-Taiwan a un passo dalla guerra: "Bombardamenti mirati"

09 aprile 2023 a

Tra Cina e Taiwan il clima è incandescente. Il ministero della Difesa taiwanese ha dichiarato che 71 aerei militari cinesi e nove navi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Sabato Pechino ha condotto esercitazioni con navi da guerra e decine di aerei da combattimento intorno a Taiwan in quella che è stata vista come una rappresaglia per l'incontro tra i legislatori statunitensi e il presidente della democrazia dell'isola autogovernata rivendicata da Pechino come parte del suo territorio. Stando a quanto affermato dalla televisione Cctv, l'Esercito di liberazione popolare cinese ha simulato una serie di raid di precisione contro "obiettivi chiave sull'isola di Taiwan e nelle aree marine circostanti".

In totale sono nove navi da guerra e 58 aerei cinesi quelli che si trovano attualmente intorno a Taiwan. Il ministero ha anche aggiunto che sta monitorando i "movimenti militari cinesi attraverso un sistema congiunto di sorveglianza e ricognizione dell'intelligence", aggiungendo che gli aerei da guerra rilevati fino alle 12 ora locale (le 6:00 in Italia) includevano un mix di jet da combattimento e bombardieri.

In particolare le esercitazioni mirano a misurare la capacità della Cina di "prendere il controllo del mare, dello spazio aereo al fine di creare deterrenza e accerchiamento totale" di Taiwan. In ogni caso a Taipei fanno sapere che "atiamo rispondendo" alle esercitazioni cinesi "in modo calmo e composto".