Russia, Kiev minaccia: "Sorpresa dal mare", cosa può accadere

La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe avere una svolta nel giro di poche settimane. In questo momento il conflitto è in una fase di stallo e la battaglia di Bakhmut ha cambiato gli scenari. Inoltre il furto di documenti che svelavano i piani di una contro-offensiva di Kiev ha radicalmente mutato gli scenari. Ed è in questa chiave che va letto l'annuncio da parte di Kiev di un attacco a sorpresa nel Mar Nero che potrebbe mettere in seria difficoltà le navi dello Zar. Durante un briefing citato da Unian il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov ha fatto sapere che le forze ucraine preparano un nuovo attacco alla flotta russa nel Mar Nero, dopo quello che mesi fa ha causato l’affondamento dell’incrociatore Moskva: "Un’altra sorpresa in mare, un altro missile sulle loro navi. Stiamo solo aspettando il momento giusto".

Insomma a questo punto la guerra si potrebbe spostare nuovamente sul fronte del mare. Uno scenario questo che fa tremare comunque la marina russa che di fatto negli ultimi scontri ha avuto la peggio. Intanto sul fronte dei negoziati il tentativo di mediazione tra l'Ue con Ursula Von der Leyen, Emmanuel Macron e la Cina pare sia già naufragato. E le ultime uscite di Macron che vuole una posizione "equidistante" della Francia dagli Stati Uniti stanno complicando le cose con una spaccatura del fronte Occidentale. Bisognerà attendere le prossime settimane per capire quali saranno gli scenari del conflitto. Del tutto imprevedibili...