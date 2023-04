Vladimir Putin, "la cicatrice sul collo": il video-choc, cosa svela

19 aprile 2023 a

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, sono state innumerevoli le ipotesi e le teorie su presunte malattie del leader del Cremlino Vladimir Putin. E nemmeno oggi le speculazioni sulle condizioni di salute dello zar sembrano essersi fermate. In queste ore si starebbe parlando, come riporta Dagospia, di cancro alla tiroide. L'attenzione degli osservatori si sarebbe concentrata su una cicatrice evidente sul collo, avvistata durante le celebrazioni della Pasqua ortodossa.

Le ultime immagini di Putin, insomma, hanno riportato a galla l'ipotesi della testata indipendente Proekt, che un anno fa aveva parlato di un possibile cancro alla tiroide. Per questo il presidente russo sarebbe costantemente accompagnato da un chirurgo - Yevgeny Selivanov, dell'ospedale clinico centrale di Mosca - specializzato proprio in quel tipo di cancro.

La cicatrice che ha attirato l'attenzione dei più attenti appare come una linea diagonale. Qualcuno ci avrebbe visto addirittura la “Z”, la lettera usata dai soldati russi che hanno invaso l'Ucraina. Questa cicatrice, in realtà, era stata osservata già due anni fa, nel dicembre 2020, quando il media russo Sobesednik aveva fatto notare la presenza di un segno sul collo dello zar. All'epoca il chirurgo plastico Amjad Al-Yousef commentò: "In teoria, dopo l'intubazione può rimanere una tale cicatrice, ma questo è solo in teoria. Succede spesso che non rimanga nemmeno una cicatrice se la pelle si ricompatta".