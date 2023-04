Ufo, avvistamenti negli Usa: senza precedenti, interviene il Pentagono

20 aprile 2023 a

La questione alieni continua a turbare gli Stati Uniti: sarebbero stati più di 650 i casi di segnalazioni di avvistamenti di Ufo negli ultimi tempi, anche se per ora non c'è nessuna prova dell'esistenza degli alieni. Ne ha parlato Sean Kirkpatrick, direttore del All-Domain Anomaly Resolution Office del Pentagono. Nel corso di un'audizione in Senato, Kirkpatrick ha sottolineato un aumento dei casi di avvistamenti, spiegando che il governo se ne sta occupando.

"Abbiamo dato la priorità alla metà di questi 650 casi", ha dichiarato Kirkpatrick, spiegando che questi casi avrebbero un "valore interessante". Tuttavia, ha poi precisato che al momento "non ci sono prove credibili di attività extraterrestre". Circa la metà delle segnalazioni di "fenomeni aerei non identificati" avrebbe avuto la precedenza per un'ulteriore revisione. In ogni caso, l'esperto ha fatto sapere che molti di questi casi potrebbero rimanere irrisolti a causa della mancanza di dati concreti.

Durante l'audizione, Kirkpatrick ha mostrato i video di due casi - recentemente declassificati - di oggetti non identificati osservati da droni militari statunitensi per dimostrare il processo analitico di AARO, l'agenzia che dirige. Il primo video, che mostra un oggetto sferico osservato in Medio Oriente nel 2022, rimane irrisolto per mancanza di dati. Invece un secondo avvistamento dall'Asia meridionale risalente a quest'anno è stato risolto, ma si resta in attesa di una revisione dopo che l'analisi dell'AARO ha determinato che l'oggetto fosse un aereo commerciale. Kirkpatrick ha comunque voluto fare un chiarimento: "Solo una percentuale molto piccola mostra firme che potrebbero ragionevolmente essere descritte come anomale. La maggior parte degli oggetti non identificati segnalati ad AARO ha dimostrato caratteristiche banali di palloni sonda, fenomeni naturali o altre fonti facilmente spiegabili".