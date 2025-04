Cupich, il porporato Usa nemico di Ratzinger che apre all'aborto

Non c’è bisogno delle eresie di monsignor Carlo Maria Viganò, già nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America, per sperare che Blase J. Cupich, arcivescovo di Chicago, classe 1949, entri in conclave da Papa per uscirne qual è: cardinale. Viganò è un arcinemico del cardinal Cupich (e di altri), ma è stato scomunicato nel 2024 dal Dicastero per la dottrina della fede nientemeno che per «il delitto [...] di scisma». Quindi in materia di dottrina, magistero e papato non fanno testo i suoi complottismi, peraltro confutati dalla Segreteria di Stato vaticana in un rapporto di quasi 500 pagine datato 10 novembre 2020 e disponibile sul sito della Santa Sede.

In oggetto c’era anche il favore, vero o presunto, dell’ex cardinale e arcivescovo statunitense Theodore E. McCarrick (1930-2025) verso il cardinal Cupich e da questi davvero ricambiato o no: ex, McCarrick, perché McCarrick si è dimesso nel 2018, è stato poi sospeso a divinis e quindi ridotto allo stato laicale nel 2019 in quanto colpevole di reiterati atti di pedofilia. Ora, non è che per questo si debba gettare addosso a Cupich croci che non sono sue, ma il web straripa di documentazione e confusione sul tema. Certo, con una istruttoria così non si condannerebbe nemmeno un reo colto in flagrante, ma anche solo un briciolo di questo bailamme basta a fare del card. Cupich un candidato inopportuno per la Cattedra di Pietro.