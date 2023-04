Putin, "Kiev ha provato a ucciderlo con un drone": la rivelazione choc

26 aprile 2023 a

Una rivelazione scottante quella fatta dalla Bild a proposito della guerra in Ucraina: domenica scorsa i servizi segreti ucraini avrebbero tentato di uccidere Vladimir Putin con un drone esplosivo. L'agguato sarebbe fallito, ma nonostante questo le autorità russe avrebbero comunque deciso di tenerlo segreto. Forse per non far uscire lo zar indebolito da tutta questa situazione. Questo quanto riportato dalla Bild.

L'assalto, dunque, sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 23 aprile, quando sarebbe stato fatto partire da Kiev un drone UJ-22 con una portata fino a 800 km e con a bordo "30 blocchi di esplosivo C4, per un peso totale di 17 kg". L’obiettivo sarebbe stato il parco industriale di Rudnevo, vicino a Mosca, in cui avrebbe potuto esserci una visita di Putin. Il drone, però, sarebbe precipitato 20 km prima, mancando il suo obiettivo. In ogni caso, non è chiaro se la visita di Putin sul posto ci sia mai stata.

Oggi intanto il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su Twitter di aver sentito al telefono il premier italiano Giorgia Meloni. "L’ho ringraziata per aver tenuto la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina e per la sua leadership personale nell’instancabile sostegno agli ucraini - ha scritto -. Abbiamo discusso dell’ulteriore cooperazione nel settore della difesa e dei prossimi eventi internazionali".