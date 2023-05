Fiamme al Cremlino, "attentato a Putin di due droni ucraini": il video dell'attacco

03 maggio 2023 a

Il Cremlino ha denunciato un attacco con i droni di Kiev alla residenza di Vladimir Putin. Il presidente russo non ha riportato alcuna conseguenza: “Il suo programma di lavoro non è cambiato, continua come al solito”, ha riportato l’agenzia Ria Novosti. “Non era al Cremlino al momento dell’attacco”, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino: “Lavorava nella residenza di Novo-Ogaryovo vicino a Mosca”, ha aggiunto.

Secondo la versione del Cremlino, la scorsa notte è stata caratterizzata da un tentativo di colpire con due droni la residenza del presidente russo. L’attacco è stato sventato e i droni sono stati disattivati, con Putin che ne è uscito illeso perché non sarebbe stato presente. “Questa notte - si legge nella nota del servizio stampa presidenziale - il regime di Kiev ha tentato di colpire con veicoli aerei senza equipaggio la residenza del presidente della Federazione russa al Cremlino. A seguito della loro caduta e della dispersione di frammenti sul territorio del Cremlino, non ci sono state vittime e danni materiali”.

Inoltre la Russia si riserva il diretto di rispondere al tentativo di attacco dove e quando lo ritiene opportuno: “È stato un atto terroristico pianificato e un attentato alla vita del presidente della Federazione, compiuto alla vigilia del Giorno della Vittoria, la parata del 9 maggio, alla quale è prevista anche la presenza di ospiti stranieri”.