Re Carlo, sul balcone di Buckingham Palace tutti tranne... Lo sfregio finale

Dopo la tanto attesa cerimonia di incoronazione, la famiglia reale si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace come da tradizione. Sudditi e osservatori esterni, però, non hanno potuto fare a meno di notare che c'erano due assenti importanti. A salutare la folla c'erano ovviamente il re Carlo III e la regina Camilla, entrambi con la corona sulla testa, poi il principe William con sua moglie Kate Middleton e i figli George, nel ruolo di paggetto, Charlotte, che ha salutato la folla, e Louis, che ha stretto i pugni.

Sul balcone del palazzo reale c’erano anche altri paggetti, due dame di compagnia di Camilla, il duca e la duchessa di Edimburgo, Edoardo e Sofia, nonché la figlia Lady Louise Windsor. Chi erano gli assenti dunque? Il principe Harry, volato dagli Usa solo per assistere all'incoronazione del padre a Londra, e il principe Andrea. I due non sono stati invitati a salire sul balcone perché non sono più reali in carica. Una decisione che in molti hanno considerato come una sorta di sfregio, soprattutto per il secondogenito di Carlo e Lady Diana. Con il saluto alla folla da Buckingham Palace, la famiglia reale ha posto fine alle apparizioni pubbliche in programma per l'incoronazione di oggi.