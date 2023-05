Matrimonio, la proposta finisce malissimo: dove finisce l'anello

28 maggio 2023 a

Una proposta di matrimonio finita davvero malissimo. Scott Clyne, 35 anni, è diventato in poco tempo il bersaglio dei social. Ha deciso di chiedere la mano della sua fidanzata , Suzie Tucker, in mezzo all'oceano, su una barca. Ma nel momento in cui ha tirato fuori l'anello dalla tasca il gioiello è caduto in acqua. Una sfiga colossale che ha lasciato senza parole la futura promessa sposa e nel panico Scott Clyne. Immediatamente l'uomo si è gettato in acqua per recuperare in acqua il diamante.

Per sua fortuna l'anello era ancora dentro la scatola che c'ha messo un po' prima di scomparire. E così l'uomo è riuscito a recuperare l'anello. E così la proposta di matrimonio tra Jack e Rose della Florida è potuta andare avanti. La risposta, dopo questo "gesto eroico" non pioteva che essere positiva e così i due, passata la paura, si sono abbracciati e baciati festeggiando a bordo della barca. Ma di fatto quella figuraccia del promesso sposo è diventata virale sui social al punto che lo stesso Scott ha dovuto subire le prese in giro di amici e di haters che sul web si scatenano sulle sfortune altrui.