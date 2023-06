Taiwan, la Cina invade lo spazio aereo: bombardieri atomici e navi da guerra

08 giugno 2023 a

a

a

Dalle 5 del mattino di oggi ora locale, nello spazio aereo di Taiwan sono entrati 37 velivoli militari cinesi. Lo comunica su Twitter il ministero della Difesa taiwanese. Stamattina, riferisce il ministero, "37 velivoli PLA (L'esercito popolare cinese, ndr), inclusi i bombardieri J-11, J-16, H-6, YU-20 e AWACS, sono entrati successivamente nello spazio aereo sud-occidentale di Taiwan. Le forze armate taiwanesi stanno monitorando la situazione da vicino e in risposta hanno inviato aerei CAP, navi militari e sistemi missilistici terrestri".

L'area attraversata dagli aerei cinesi, riferisce sempre il ministero di Taiwan, fa parte della zona di difesa aerea dell'isola. La Cina negli ultimi tre anni ha regolarmente fatto volare la sua forza aerea nei cieli vicino all'isola, anche se non nello spazio aereo territoriale di Taiwan. Alcuni dei bombardieri cinesi si sono diretti verso il Pacifico occidentale sorvolando lo spazio aereo a sud-est di Taiwan, per condurre un addestramento alla ricognizione aerea a lungo raggio, riferiscono da Taipei. Nello Stretto sono state rilevate anche quattro navi militari battenti bandiera cinese.

Nel frattempo, Taiwan esprime gratitudine al ministro degli Esteri Antonio Tajani per la posizione a sostegno dello status quo nello Stretto, si legge in una nota diramata dal ministero degli Esteri taiwanese. Tajani ha dichiarato che la visita effettuata dal pattugliatore d'altura Francesco Morosini a Singapore nel mese di maggio "non è stata una coincidenza", ma riflette l'interesse dell'Italia per l'Indo-Pacifico. Taiwan e l'Italia condividono comuni valori di libertà, democrazia e diritti umani, e condividono idee strettamente correlate, si legge nella nota.