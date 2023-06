Biden, la modella trans in topless davanti alla Casa Bianca: scoppia la bufera

13 giugno 2023 a

Topless alla Casa Bianca: è quanto successo durante l'evento che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha voluto tenere per celebrare il Pride 2023. A riprendere il tutto la modella transgender, Rose Montoya, una delle centinaia di persone invitate. Dopo aver consociuto il presidente e la first lady, la giovane modella si è esibita in uno spogliarello, come si vede nel filmato che lei stessa ha pubblicato su Instagram.

A un certo punto del video si vede la 27enne che si sgancia il vestito e il reggiseno e mostra il seno a tutti. "Siamo in topless alla Casa Bianca?!", chiede la persona che riprende la modella trans. Dopo la pubblicazione del filmato, però, è subito scoppiata la polemica. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'evento sarebbe stato fortemente voluto da Jill Biden. Ma il fatto che molte modelle transgender si siano spogliate di fronte alla Casa Bianca sta indignando tutti.

"Ma non vi vergognate a stare mezze nude alla Casa Bianca?", ha chiesto un follower della modella. Un altro invece ha scritto: "Io capisco l'euforia e la voglia di festeggiare, ma devi rispettare il luogo dove ti trovi". Qualcuno ha criticato anche il presidente: "Per conquistare i voti di gay, trans e queer, Biden manca di rispetto alla bandiera americana e agli altri americani".