Hamas, l'ultimo orrore: come ha ucciso questi 7 soldati

Una delle poesie storiche della letteratura israeliana porta la firma della grande poetessa Zelda, e si intitola: «Ogni persona ha un nome». Secondo la tradizione ebraica e israeliana, infatti, il modo più simbolico e dignitoso di commemorare i defunti è quello di recitare il loro nome e raccontarne la storia. Così, dal 7 ottobre a oggi, Israele è impegnata nel racconto delle sue vittime. Non solo volti, ma nomi, vissuti, amori, dolori, sogni e speranze. E mentre il mondo versa lacrime di coccodrillo per i morti palestinesi (e chi se ne importa se tra loro vi sono anche i terroristi di Hamas: ogni palestinese fa numero), Israele seppellisce oggi altre sette giovani vittime innocenti. Per l’esattezza, un ufficiale e sei soldati sono caduti in combattimento contro i terroristi di Hamas a Khan Yunis, nell’idealizzata Striscia di Gaza, nella scorsa tormentata notte.

Secondo un’indagine preliminare dell’Idf, i terroristi di Hamas hanno piazzato un ordigno esplosivo su un blindato destinato a missioni di ingegneria, e sono poi fuggiti. Il blindato ha preso fuoco ed è stato completamente distrutto; l’identificazione dei corpi è durata molte ore. La tragica notizia è arrivata appena dopo la pubblicazione dei nomi delle ultime vittime dei missili iraniani lanciati sui civili israeliani nelle scorse notti. Tra loro, Ivet Shmilovich, 95 anni, superstite della Shoah, uccisa a casa sua a Petach Tikwa. A sud, invece, nella città di Beer Sheva, sono stati uccisi i due giovani innamorati Eitan Sacks e Noa Boguslavsky, di soli 18 anni. Una giovane coppia il cui amore è stato interrotto, spezzato per sempre, dall’odio islamista più radicale. Insieme a loro sono state uccise anche la mamma di Eitan, Michal Sacks, di 50 anni, e la vicina settantenne Naomi Shaanan.

In questo straziante e poco incoraggiante quadro di guerra, vi è in Israele un ente ancora capace di diffondere speranza alla popolazione stremata: il Magen David Adom (MDA), l’organizzazione nazionale di soccorso e pronto intervento medico di Israele, equivalente alla Croce Rossa italiana. Negli ultimi 12 giorni di guerra, il MDA ha assistito 1.347 vittime, tra cui 28 deceduti, 17 feriti gravi, 29 in condizioni moderate, 872 lievemente feriti e 401 persone colpite da attacchi di panico. «Nelle ultime settimane, il MDA ha avuto un carico di lavoro incredibile che ha comportato un costo incrementale di 180mila euro al giorno», racconta a Libero Quotidiano il presidente dell’Associazione Amici di Magen David Adom in Italia Ets, Gianemilio Stern.

«La sede centrale in Israele ha dunque lanciato un appello a tutte le associazioni amiche del Magen David Adom nel mondo, con una lunga lista di equipaggiamenti necessari per affrontare questo momento di crisi. Così, l’Associazione Amici di Magen David Adom in Italia ha lanciato a sua volta un appello su tutti i suoi canali social, a partire dal sito www.amdaitalia.org, spiegando l’urgenza della situazione e raccogliendo, da oltre 200 donatori, contributi in grado di garantire la messa in sicurezza di 100 soccorritori e la modifica di tre ambulanze per l’evacuazione di persone disabili o anziane in sedia a rotelle. Esiste oggi una catena diretta che unisce i donatori italiani, il Magen David Adom in Italia e le vittime israeliane della Guerra».