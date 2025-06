Jannik Sinner, un terremoto: Panichi e Badio via prima di Wimbledon

Panichi e Badio erano entrati nello staff di Sinner a settembre 2024, dopo la fine del rapporto con Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, conseguente al caso Clostebol che aveva portato alla sospensione di Sinner per tre mesi, fino a maggio 2025. La loro permanenza è durata meno di un anno, un periodo breve ma intenso, segnato dal tentativo di rinnovare il team per affrontare le sfide di un’annata complessa.

Jannik Sinner , numero uno del tennis mondiale, ha deciso di interrompere la collaborazione con il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, a pochi giorni dal sorteggio di Wimbledon. Un terremoto sul pianeta-Jannik a pochi giorni dall'inizio del torneo più blasonato del globo terracqueo. La notizia, ha sorpreso per la sua tempistica e drasticità dato che l'erba inglese incombe. Secondo indiscrezioni di Sky, la causa principale potrebbe essere un’intervista rilasciata da Panichi , percepita negativamente dall’entourage di Sinner, anche se il provvedimento sembra il risultato di tensioni accumulate per motivi extra-tennistici.

La separazione, avvenuta in concomitanza con il sorteggio di Wimbledon, uno dei tornei più prestigiosi, solleva interrogativi sul futuro dello staff di Sinner e sulle dinamiche interne al suo team. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni specifiche, ma il contesto suggerisce che la decisione sia stata presa per garantire un ambiente di lavoro più armonioso in vista degli impegni futuri. Resta da vedere come Sinner gestirà questa transizione e chi prenderà il posto dei due collaboratori uscenti.