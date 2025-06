Budapest, sfregio a Viktor Orban: cosa appare in centro prima del Prime

Uno sfregio a Viktor Orban nel cuore di Budapest. Nelle prime ore di oggi, venerdì 27 giugno, in pieno centro nella capitale ungherese è comparsa una nuova tela della street artist italiana Laika. L’opera, intitolata Another Hungary is Possible ("Un'altra Ungheria è possibile"), raffigura il primo ministro ungherese Viktor Orbán in una versione inedita e provocatoria: con abiti queer, una bandiera arcobaleno tra le mani e l’aspetto di chi partecipa con fierezza a un Pride. Sul vestito campeggia la scritta "Free Maja", un chiaro riferimento alla militante non-binary antifascista attualmente detenuta nel paese. Insomma, tutto ciò che Orban non avrebbe voluto vedere.

Con questa azione artistica, Laika lancia un messaggio forte alla vigilia del Budapest Pride, in un contesto politico in cui l'esecutivo è contrario all'evento. L’artista non è nuova a interventi critici contro Orabn e il suo governo: tra i suoi lavori più noti, anche quello che ritraeva l’eurodeputato Jozsef Szajer – vicino a Orbán – durante lo scandalo legato a un’orgia gay durante il lockdown, oltre a Ila Resisti, in supporto alla militante antifascista Ilaria Salis, oggi eletta al Parlamento Europeo. Tuttavia, questa è la prima volta che Laika porta la sua arte di protesta direttamente in Ungheria, colpendo simbolicamente il premier nel suo stesso territorio.