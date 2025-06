Jannik Sinner nel caos, addio Panichi-Badio: spuntano 2 video, cos'è successo?

Un vero e proprio terremoto nella squadra di Jannik Sinner: Marco Panichi e Ulises Badio non fanno più parte del suo entourage. Addio. Un fulmine a ciel sereno, sostanzialmente in concomitanza con l'estrazione del tabellone di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha infatti deciso di voltare pagina, scegliendo un nuovo preparatore atletico e un diverso fisioterapista. Mistero sulle ragioni e su cosa sia accaduto nel breve arco di tempo che separa il torneo di Halle dall’inizio di Wimbledon. Quali le ragioni che possono essere alla base di una rottura così repentina? Potrebbe essere lo stesso Sinner a fornire spiegazioni ufficiali durante il media day in programma domani, sabato 28 giugno.

Nel frattempo, emergono alcune indiscrezioni che cercano di fare luce sulla vicenda. Stando a quanto riportato da Sky, ci sarebbe una recente intervista rilasciata da Panichi – e a quanto pare poco gradita all’entourage del tennista – a far scattare l’allontanamento. Le ipotesi parlano di motivazioni legate a dinamiche estranee all’ambito sportivo. Le fonti parlano di "voci", ma l'impressione è che il fulcro della decisione sia da cercare in questioni extra tennis.

Panichi e Badio erano entrati nel team di Sinner soltanto nel settembre del 2024, in seguito alla drastica riorganizzazione avvenuta dopo il caso Clostebol, che aveva portato alla sospensione del tennista per tre mesi fino al maggio 2025. La separazione da Umberto Ferrara e Giacomo Naldi fu netta, traumatica, anche da un punto di vista umano. Panichi e Badio arrivarono forti di un curriculum di tutto rispetto: entrambi avevano lavorato con Novak Djokovic, il primo fino al maggio 2024, il secondo fino al 2022.

Ma a rendere il tutto ancor più misterioso, più strano, più inspiegabile, c'è il fatto che il clima tra Sinner, Panichi e Badio sembrava ottimo, sereno, disteso. Questo almeno quel che si poteva immaginare stando ai video pubblicati sui social nelle ultime settimane. Due clip in particolare, come ricorda Fanpage: la prima al Roland Garros, dove i membri del team si erano sfidati in una partita di calcio. Il secondo riguarda un gesto di Sinner ad Halle, rivolto al fisioterapista dopo la vittoria su Bublik, un momento che lasciava trasparire affiatamento e complicità all’interno del gruppo. Dunque, cosa è successo?