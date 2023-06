La nonnina in bikini e gonna, forme clamorose: quanti anni ha

14 giugno 2023 a

Il segreto di bellezza di questa signora? Una crema acquistata regolarmente al supermercato. A 92 anni, l'inglese Joan Woodhouse è diventata una star su TikTok semplicemente pubblicando i video in bikini da Mar Menor, in Spagna, la sua seconda casa. L'arzilla vecchietta non dimostra certo la sua (veneranda) età e mostra generosamente le sue curve, come se nulla fosse. I follower sono letteralmente impazziti e la tartassano di domande su come riesca a mantenersi così in forma (mentalmente, e non solo).

Costumi succinti, vestitini estivi da adolescente, capello lungo biondo, trucco da gran sera. Nata nel 1930, con 18 nipoti lasciati in Gran Bretagna per godersi il sole e la bella vita del Mediterraneo, Joan ha spiegato candidamente ai curiosi di dovere il suo sorprendente aspetto fisico a una banale crema di bellezza che ha iniziato ad acquistare nei supermercati di Sua Maestà da quando aveva appena 16 anni. Basterebbe questo, assicura, facendone uso quotidiano, per motivare il prodigio della natura, molto molto vicino alla "eterna giovinezza".

"Tutti pensano che tu abbia un bell'aspetto e si chiedono che prodotti per la cura della pelle usi", le chiede la nipote in uno dei video diventati virali. "Dopo la guerra, quando avevo circa 16 anni, era appena uscita la crema (lei fa il nome della marca, che omettiamo, ndr) e una mia amica è venuta a casa e ha detto: 'Questa crema è appena uscita. Provala'. Così ho usato la crema per anni e anni e anni. Ora anche tutti quelli che conosco la usano". La dieta non sembra delle più dietetiche: sformati, patate, stufati, carne e molte verdure. In compenso, ha smesso di fumare quando aveva 60 anni.

