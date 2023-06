Russia, "attacco atomico una minaccia reale": l'allarme di Biden

20 giugno 2023 a

Joe Biden ritiene che la minaccia di Vladimir Putin di ricorrere alle armi nucleari sia reale. La Russia ha dispiegato queste armi in Bielorussia: un segnale che il presidente degli Stati Uniti ha interpretato in maniera a dir poco allarmante. Parlando con un gruppo di donatori in California, Biden ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Quando circa due anni fa sono venuto qui a dire che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi hanno guardato come se fossi pazzo. Mi hanno guardato come quando ho detto che mi preoccupo che Putin usi armi nucleari tattiche. È reale”.

Nel frattempo l’Ucraina continua a mantenere il massimo riserbo sulla controffensiva che ha lanciato nelle scorse settimane. Intervenuta in tv, la viceministra della Difesa, Hanna Malyar, si è limitata a dire che l’intero Paese deve prepararsi ad affrontare una dura battaglia perché la Russia non rinuncerà all’invasione tanto facilmente. “È necessario capire che il nemico non si arrenderà - ha dichiarato - dobbiamo adattarci al fatto che sarà un duello molto duro. In realtà, questo sta accadendo ora. Le nostre truppe si stanno muovendo come dovrebbero fare e i risultati più grandi devono ancora arrivare”.

Per quanto riguarda gli alleati occidentali dell’Ucraina, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ci ha tenuto a ribadire che la Nato “non è parte del conflitto. Siamo al fianco dell’Ucraina e del diritto di difendersi, come previsto dalla Carta dell’Onu. Il sostegno a lungo termine per l’Ucraina sarà tra le massime priorità del nostro vertice di Vilnius il mese prossimo”.