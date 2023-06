Meloni-Macron, il retroscena da Parigi: "Tutta una finta", cosa sta per succedere

21 giugno 2023 a

Quali sono davvero i rapporti tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron? I due leader di Italia e Francia si sono incontrati all'Eliseo e prima del bilaterale la presidente del Consiglio italiana si è augurata una maggiore collaborazione in futuro: "Nei prossimi mesi saremo chiamati a prendere decisioni che avranno conseguenze importanti per il futuro dell'Ue e dei rapporti transatlantici ed è essenziale che Roma e Parigi lavorino insieme a livello bilaterale e multilaterale". Parole con cui si è detto d'accordo Macron, il quale ha invocato la necessità di rafforzare la politica comune dell'Unione europea in materia migratoria: "Continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio".

Ad avere qualche dubbio sulle conseguenze dell'incontro è L'Express che, pur ricordando gli interessi comuni di Italia e Francia, come la posizione sulla guerra in Ucraina e sull'aumento dei prezzi dell'energia, sottolinea come non si possano affatto escludere nuove crisi diplomatiche. Crisi che, secondo il settimanale, "è probabile che emergano". Quella della Meloni a Parigi, in ogni caso, è una visita molto attesa, dal momento che i rapporti tra i due Paesi sembrano essere peggiorati dall'autunno dell'anno scorso. Uno dei motivi principali alla base delle tensioni sarebbe rappresentato dall'immigrazione. A tal proposito il settimanale ricorda le parole del ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, che ha definito l'Italia incapace di risolvere i problemi legati ai migranti.

L'Express, poi, ricorda anche come in passato la presidenza francese abbia "irritato l'Italia organizzando una cena all'Eliseo in onore del capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky. Era stato invitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma non Giorgia Meloni". Ora sarebbe il momento della riconciliazione, ma non è detta l'ultima parola. "È probabile che sorgano altre crisi diplomatiche. Emmanuel Macron deve opporsi a Giorgia Meloni - aggiunge L'Express -. Ha affrontato e affronta ancora Marine Le Pen. Non può avere un atteggiamento diverso con questi due leader di estrema destra. Tanto più che le elezioni europee si stanno avvicinando rapidamente".