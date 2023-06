Joe Biden, "Xi Jinping dittatore". Usa e Cina, precipita tutto

21 giugno 2023 a

Joe Biden ne combina un'altra delle sue. Il presidente degli Stati Uniti, dopo l'intesa raggiunta tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e Pechino, ha definito Xi Jinping "un dittatore". Nel corso di un evento in California con donatori del Partito democratico, Biden ha ricordato un recente episodio in cui gli Stati Uniti hanno abbattuto un pallone cinese che a loro dire loro spiava il loro territorio. Ecco allora che il numero uno della Casa Bianca ha affermato senza mezzi termini che il presidente cinese "non sapeva (che il pallone aerostatico) fosse lì" e ha aggiunto: "È molto imbarazzante per i dittatori quando non sanno cosa è successo".

Ma non finisce qui, perché il presidente usa ha rivelato che "quello per cui Xi era veramente arrabbiato era che io insistessi perché unissimo il cosiddetto Quad. Mi ha chiamato e mi ha detto di non farlo. Perché lo stava mettendo in difficoltà. Ho detto tutto quello che stavamo facendo, 'non stiamo cercando di circondarti, stiamo solo cercando di assicurarci che le linee aeree e marittime internazionali rimangano aperte'. Così ora abbiamo India, Australia, Giappone e Stati Uniti che lavorano fianco a fianco nel Mar Cinese Meridionale".

E pensare che solo nel fine settimana Biden aveva espresso la convinzione che le relazioni tra Usa e Cina siano state ricollocate "sul giusto binario" dalla visita a Pechino del segretario di Stato Blinken, e dall'incontro tra quest'ultimo e il presidente cinese Xi. "So per certo che sono stati fatti progressi", aveva commentato Biden, aggiungendo che il segretario di Stato ha fatto "un grande lavoro" e lo ha tenuto aggiornato attraverso il Consiglio per la sicurezza nazionale.