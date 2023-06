Titan, "Re Carlo devastato": chi è a bordo del sommergibile scomparso

21 giugno 2023 a

Re Carlo "devastato": stando a quanto si apprende, il sovrano conoscerebbe uno dei passeggeri a bordo del Titan, il sommergibile disperso ormai da tre giorni. Si tratta di Shahzada Dawood, uomo d'affari pakistano e vicepresidente dell'azienda di fertilizzanti Engro. L'uomo risulta disperso insieme a suo figlio, anche lui a bordo del sommergibile di cui si sono perse le tracce domenica scorsa al largo di Terranova, in Canada.

L'imprenditore è noto per essere un sostenitore di due organizzazioni benefiche reali, The Prince's Trust International e The British Asian Trust. Un portavoce di Carlo III ha affermato che il re sta pregando e inviando i suoi pensieri alla famiglia Dawood e a tutte le persone coinvolte nell'incidente.

Ora per il ritrovamento del Titan, che stava cercando di raggiungere il relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità con a bordo cinque persone, è scattato il conto alla rovescia. L'ossigeno a disposizione, infatti, è limitato. Al momento resterebbero davvero poche ore, come confermato anche dalla Guardia costiera di Boston. In particolare, ci sarebbe ossigeno a sufficienza solo fino alle 5 del mattino di domani, giovedì 22 giugno, le 11 del mattino in Italia. Carlo, nel frattempo, avrebbe chiesto di essere aggiornato sulle ricerche. "Il principe Carlo sarà devastato nell'apprendere che Shahzada è scomparso e seguirà da vicino gli sviluppi", ha detto un'altra fonte reale all'Express.